Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman bitecek, kısıtlamalar ne zaman sona erecek?

Koroavirüs pandemisi nedeniyle getirilen tedbirler kapsamında çeşitli yasaklar getirilmişti. Devam eden süreçte vatandaşlar yasakların en zaman biteceği ve kısıtlamaların ne zaman sona ereceği konusunda araştırmalar yapıyor. En çok merak edilen konulardan biri de hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek konusu oldu. Peki, hafta sonu sokağa ç

2020'de başlayan ve etkisini 2021'de de devam ettiren koronavirüs pandemisinde çeşitli yasaklar hayatımıza girdi. Sosyal hayatımızı çok yönlü şekilde kapsayan yasaklar sonrası vatandaşlar yasakların ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, orusunun yanıtını merak etti. İşte, detaylar.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili temkinli konuşan Bakan Soylu, "Kısıtlamalar sonun biraz daha sabretmeliyiz. Açarsınız bir ay sonra kapatırsınız bu iyi bir şey değil. İniş umut verici, belli bir veriye ulaştığımızda kademeli olarak esneteceğiz. Parti kongreleri de tedbirler alınarak yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kısıtlamaların vakalarda belli bir seviyeye gelene kadar devam edeceğinin altını çizen Soylu, "Ümidimiz yaza ve turizm sezonuna güçlü bir şekilde girmek" dedi.

EN YAYGIN SEMPTOMLAR:

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjunktivit

baş ağrısı

ltat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

COVID-19'UN YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

KENDİ KENDİNE BAKIM

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.