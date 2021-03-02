Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri? (Güncel) Hafta sonu yasağı kalktı mı? Hafta sonu yasak var mı?

Kontrollü normalleşme için alınan yeni kararlara göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri? (Güncel) Hafta sonu yasağı kalktı mı? Hafta sonu yasak var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgını kısıtlamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağını kapsamlı görüştük.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21.00 ila sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması ise sürecek" ifadelerini kullandı.

YASAKLAR HANGİ İLLERDE KALKTI?

Normalleşme adımlarının görüşülmesinin ardından detaylar da netleşti. Böylece hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Yasakların kalktığı düşük ve orta riskli iller şöyle:

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER



Hakkari , Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman ,Uşak, Mardin.

ORTA RİSKLİ İLLER



Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa.

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasağının kalktığını bildirirken yüksek ve çok yüksek illerde de pazar günü yasak olacağını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre ise hafta sonu yasaklarının ayrıntıları netleşti. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HANGİ RİSK GRUBUNDA?



BaşkentAnkara, sarı ile orta risk grubunda yer alırken İstanbul ve İzmir gibi diğer büyük şehirlerin haritadaki sıralaması da merak uyandırdı. Buna göre İstanbul ve İzmir de turuncu kod ile yüksek risk grubunda bulunuyor.