Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? 13 Nisan Kabine Toplantısı yeni kararlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar tarafından en merak edilen konular arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? oldu. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?