Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? 13 Nisan Kabine Toplantısı yeni kararlar!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar tarafından en merak edilen konular arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? oldu. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçileceğini belirten Erdoğan, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19 sabah 5 olarak güncellendiğini açıkladı. Yeni tedbirlerin uygulanmasına yarın akşam saati ile başlanacak.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?
Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
YENİ TEDBİRLER
- - Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.
- - Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
- - 65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.
- - Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.
- - Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.
- - Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.
- - Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.
- - Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.
- - Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
- - Uygulama yarın akşam saati ile başlayacak.