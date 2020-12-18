Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala İstanbul'da yoğunluk
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Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala İstanbul'da yoğunluk

18.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:54

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala İstanbul'da yoğunluk İstanbul'da trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 71 seviyesine ulaştı İstanbul'daki trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak 56 saatlik sokağa...

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala İstanbul'da yoğunluk

İstanbul'da trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 71 seviyesine ulaştı

İstanbul'daki trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala, İstanbul'da trafikte ve toplu taşımada yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyelerine ulaşırken, megakentte oluşan trafik drone ile görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada korona virüsle mücadele kapsamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. İstanbul'da haftasonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına 3 saat kala mesainin bitimiyle birlikte mega kentin trafiği durma noktasına gelirken, bir çok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik seviyesi yüzde 71 seviyelerine ulaştı. Mega kentte oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala İstanbul'da yoğunluk
Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala İstanbul'da yoğunluk
Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala İstanbul'da yoğunluk
Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala İstanbul'da yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

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