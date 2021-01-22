HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI

Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 56 saat sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama pazartesi sabah saat 05.00'da sona erecek. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'un en kalabalık caddesi olan İstiklal Caddesi'nde saat 21.00 itibariyle yoğunluk sona erdi. 56 saat sürecek olan kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul genelinde polis ekiplerinin denetimleri de başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı