Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

04.12.2020 22:16 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:20
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İSTANBUL'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İSTANBUL'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Erkenden alışverişini yapan vatandaşların birçoğu 56 saatlik kısıtlanın başlamasıyla evlerine çekildi.

Koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı. 56 saat sürecek olan kısıtlama pazartesi 05.00'da sona erecek. İki gün boyunca sürecek kısıtlama öncesi vatandaşların birçoğu erkenden alışverişlerini yaparak evlerine çekildi. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstiklal Caddesi de sessizliğe büründü. Vatandaşlar kısıtlamanın başlamasıyla birlikte evlerine gitmek için yola çıkarken, cadde polis ve zabıta ekipleri ile turistlere kaldı.


- İstanbul
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

İlgili Haberler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Diyarbakır'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Beyonce İrem Derici Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 22:23:30. #1.14#
title