HAFTA SONU SINAV VAR MI? 10-11 Mayıs hangi sınavlar uygulanacak?

Ösym'nin 2025 sınav takvimi doğrultusunda bu hafta sonu iki önemli sınav gerçekleştirilecek. Özellikle öğretmenlik ve yurt dışından öğrenci kabul süreciyle ilgili sınavlar, bu tarihlerde uygulanacak. Peki, 10 Mayıs Cumartesi ve 11 Mayıs Pazar günü hangi sınavlar yapılacak? Sınav saatleri ve detaylar neler? İşte 10-11 Mayıs 2025 sınav takvimi…

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

10 Mayıs 2025 Cumartesi – STS Öğretmenlik Sınavı

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü, ÖSYM tarafından düzenlenen 2025-STS Öğretmenlik (Seviye Tespit Sınavı) uygulanacak. Bu sınav, yurt dışında öğretmenlik eğitimi almış bireylerin Türkiye'de denklik kazanabilmeleri için gereklidir.

Sınav Başlama Saati: 13:45

Sınav Süresi: 80 dakika

Sınav İçeriği: Eğitim bilimleri ve öğretmenlik alan bilgisi soruları

11 Mayıs 2025 Pazar – TR-YÖS/1 Sınavı

11 Mayıs 2025 Pazar günü, Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için 2025 TR-YÖS/1 (Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı) yapılacak. Bu sınav, üniversitelerin yabancı öğrenci kontenjanlarıyla ilgili kabul sürecinde geçerli olacaktır.

Sınav Başlama Saati: ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinde belirtilir

Sınav İçeriği: Sayısal ve sözel testler (Türkçe, matematik, geometri ağırlıklı)