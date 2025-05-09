Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

HAFTA SONU SINAV VAR MI? 10-11 Mayıs hangi sınavlar uygulanacak?

HAFTA SONU SINAV VAR MI? 10-11 Mayıs hangi sınavlar uygulanacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafta sonu sınav var mı? sorusu, 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde sınavlara katılacak adaylar ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, hafta sonu sınav var mı? 10-11 Mayıs hangi sınavlar var?

Ösym'nin 2025 sınav takvimi doğrultusunda bu hafta sonu iki önemli sınav gerçekleştirilecek. Özellikle öğretmenlik ve yurt dışından öğrenci kabul süreciyle ilgili sınavlar, bu tarihlerde uygulanacak. Peki, 10 Mayıs Cumartesi ve 11 Mayıs Pazar günü hangi sınavlar yapılacak? Sınav saatleri ve detaylar neler? İşte 10-11 Mayıs 2025 sınav takvimi…

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

10 Mayıs 2025 Cumartesi – STS Öğretmenlik Sınavı

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü, ÖSYM tarafından düzenlenen 2025-STS Öğretmenlik (Seviye Tespit Sınavı) uygulanacak. Bu sınav, yurt dışında öğretmenlik eğitimi almış bireylerin Türkiye'de denklik kazanabilmeleri için gereklidir.

Sınav Başlama Saati: 13:45

Sınav Süresi: 80 dakika

Sınav İçeriği: Eğitim bilimleri ve öğretmenlik alan bilgisi soruları

HAFTA SONU SINAV VAR MI? 10-11 Mayıs hangi sınavlar uygulanacak?

11 Mayıs 2025 Pazar – TR-YÖS/1 Sınavı

11 Mayıs 2025 Pazar günü, Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için 2025 TR-YÖS/1 (Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı) yapılacak. Bu sınav, üniversitelerin yabancı öğrenci kontenjanlarıyla ilgili kabul sürecinde geçerli olacaktır.

Sınav Başlama Saati: ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinde belirtilir

Sınav İçeriği: Sayısal ve sözel testler (Türkçe, matematik, geometri ağırlıklı)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler: Derbide akılları çelişti

Fenerbahçe'ye neler dedi neler
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Şarkıcı Begüm Polat'a yasa dışı bahis soruşturması

Programda kullanılan bardak başını yaktı! Savcılık harekete geçti
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.