Hafta sonu pazarları, cuma ve pazartesi kurulacak
TÜSPAF Başkanı Karaca, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulacak pazarların günlerinde değişiklik yapıldığını belirterek, "Cumartesi günü kurulacak pazarlarımızı cumaya, pazar günü olanları da pazartesiye aldık.
16.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:33
TÜSPAF Başkanı Karaca, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulacak pazarların günlerinde değişiklik yapıldığını belirterek, "Cumartesi günü kurulacak pazarlarımızı cumaya, pazar günü olanları da pazartesiye aldık." dedi.
Kaynak: Dunya.com