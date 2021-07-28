Hafta sonu Off-Road heyecanı yaşanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafta sonu Off-Road heyecanı yaşanacak

Hafta sonu Off-Road heyecanı yaşanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafta sonu Dodurga Belediyesinin ev sahipliğinde Off-Road heyecanı yaşanacak.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafta sonu Dodurga Belediyesinin ev sahipliğinde Off-Road heyecanı yaşanacak.

Dodurga Belediyesi ve Bozüyük Off-Road kulübünün katkılarıyla hazırlanan etkinlik 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Konu hakkında açıklama yapan Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, "Belediyemizin katkılarıyla hazırlanan off-Road parkurunda hafta sonu yapılacak kamp ve şenlik etkinliği ile vatandaşlar offroad sporu ile tanışırken ödül ve sürpriz hediyeler ile heyecan dolu ve güzel bir hafta sonu geçirecekler. Bulutbaba Mevkii, Offroad sporunun yapılabileceği kamp ve şenlik etkinliğine hazırlanıyor. Katılımcıların hazırlanan parkurda offroad araçlarını deneyebileceği etkinlikte parkura girecek araçlarda kask, 4 nokta emniyet kemeri ve yangın söndürücü bulundurularak güvenlik en üst seviyede olacak" dedi.

Öte yandan, Dodurga Belediyesi Bulutbaba Mevkiinde gerçekleşecek olan program 2 gün sürecek. Etkinlikte elde edilen gelirler ise Bozüyük Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlanacak. - BİLECİK

Hafta sonu Off-Road heyecanı yaşanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Fazıl Küçük Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Derya Uluğ Buse Varol Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Diego Can Bartu Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hafta sonu Off-Road heyecanı yaşanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:01:18. #1.16#

title