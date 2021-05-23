Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Pazar günü marketler açık mı?
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Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Pazar günü marketler açık mı?

Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Pazar günü marketler açık mı?
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Kademeli normalleşme sürecinde "Pazar günü marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu marketler kaça kadar açık?" Soruları merak ediliyor. Cumartesi ve pazar günü için marketlerin çalışma saatleri genelge ile belirlendi. Hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı, valiliklere Kademeli normalleşme genelgesi gönderdi. Genelgede, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı. Mutfak ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu günü için marketlerin kapanış saatlerini araştırıyor.

PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı;Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

KADEMELİ NORMALLEŞME GENELGESİ YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak ve 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme planını açıkladı.

– Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek.

– Yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

– Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

– Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, zücaciye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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