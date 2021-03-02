Hafta sonu marketler kaça kadar açık? 1 Mart kararlarına göre market çalışma saatleri değişti mi?

Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Erdoğan, gündeme dair pek çok önemli açıklamalarda bulunmuş, öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yeni kontrollü normalleşme sürecine ilişkin 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderildi. Peki, hafta sonu marketler kaça kadar açık? 1 Mart kararlarına göre market çalışma saatleri değişti mi?

Yeni kademeli normalleşme süreci ile birlikte market çalışma saatleri gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında tüm detaylar belli oldu. Vatandaşlar evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine en yakın market ve bakkal gibi işletmelerden alışverişlerini yapabilecekler. Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte market çalışma saatleri değişti mi sorusuna yanıt arayanlar için BİM, A101, ŞOK, MİGROS market çalışma saatleri!

HAFTA SONU YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuş, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderilmişti. Bu bakımdan; market çalışma saatleri değişti mi sorusunun yanıtını arayanların sayısı giderek artıyor.

HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NE?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve Cumartesi günü 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Marketler, bakkallar ve kuruyemişçiler hafta içi ve cumartesi günleri 10.00-20.00 arasında hizmet verebilecek.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.