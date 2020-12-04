Hafta sonu marketler, bakkallar, eczaneler, fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Aralık akşamından 7 Aralık sabahına kadar hafta sonu kısıtlaması başlayacak. Bu haftadan itibaren her hafta gerçekleşmesi planlanan kısıtlamanın sona erme tarihi henüz açıklanmadı. Tüm hafta sonunu evde geçirecekler hafta sonu marketler, bakkallar, eczaneler ve fırınlar açık mı? diye araştırmaya başladı!

4 Aralık Cuma 21:00'dan 7 Aralık Pazartesi sabah 05:00'a kadar sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması son alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu bu kısıtlama sonucunda tüm hafta sonunu evde geçirecek vatandaşlar yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarını hafta sonu nasıl gidereceğini araştırmaya başladı. Pek çok vatandaşın aklını kurcalayan hafta sonu marketler, bakkallar, fırınlar açık mı? eczaneler açık olacak mı gibi soruların cevaplarını buradan bulabilirsiniz. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor?

HAFTA SONU AÇIK OLAN İŞLETMELER

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı son genelgede hafta sonu açık ve kapalı olacak işletmeler, açık olacak işletmelere gelen kısıtlamalar ve yasağın kapsadığı kişiler, muaf olan kişiler açıklandı. O karar doğrultusunda:

Açıklanan genelgeye göre hafta sonu marketler, bakkallar ve fırınlar açık olacak mı sorusuna şöyle cevap veriliyor: Hafta sonu market, manav, bakkal, kasap ve kuru yemiş satan işletmeler hizmet verebilecek. Gelen sınırlamaya göre bu işletmeler 10:00 ve 17:00 saatleri arasında açık olacak.

Hafta sonu restoranlar açık mı sorusuna ise yalnızca paket servis yapan restoranlar olarak cevap geliyor. Hafta sonu kafe ve restoranlar yalnızca paket servis olarak hizmet verebilecek. Bu karara göre hafta sonu restoranlar ve kafeler 10:00 ve 20:00 saatleri arasında yalnızca paket servis ile hizmet verecekler.

Geçen kısıtlamada olduğu gibi sokaklarda araçla ekmek satışı olmayacak. Yalnızca fırın, bakkal gibi işletmeler sipariş üzerine dağıtıma çıkabilecek.

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı tüm vatandaşlar için geçerlidir. Yalnızca belirlenen saatlerde ihtiyaç karşılayabilmek için 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasına izin verilmiştir. Bu karara göre: kısıtlama dışında kalan vatandaşlar yalnızca evlerine yürüme mesafesinde olan yakın yerlere ekmek, fırın, bakkal gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak için evden çıkabilecekler.

HAFTA SONU YASAĞINDAN MUAF OLAN KİŞİLER

İçişleri Bakanlığı aşağıdaki kişi ya da kurumları hem hafta içi hem de hafta sonu yasaktan muaf tutmuştur. Bu kişiler ve kurumların listesi söyledir:

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzur evleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki

din görevlileri,

4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar

5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

6. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

29. Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

30. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),

31. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

32. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

33. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirler arası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

34. Yaklaşan yıl sonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar.