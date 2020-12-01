Hafta sonu marketler açık olacak mı? Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler açık mı? Kimler bakkala gidebilecek?

Hafta sonu marketler açık olacak mı? Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler açık mı? Kimler bakkala gidebilecek? Marketlere kaç kişi gidilebilecek? Her aileden kaç kişi gidicek? Kabine toplantısının ardından alınan yeni kısıtlamalar nedir? Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilere kimler gidecek?

Hafta sonu marketler açık olacak mı? Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler açık mı? Kimler bakkala gidebilecek? Marketlere kaç kişi gidilebilecek? Her aileden kaç kişi gidicek? Kabine toplantısının ardından alınan yeni kısıtlamalar nedir? Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilere kiimler gidecek? İşte detaylar haberimizde...

MARKETLER, BAKKALLAR AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

KİMLER SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir). Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. "