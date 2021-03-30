Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık?
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Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık?

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Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık?

Artan vaka sayıları ile birlikte yeni önlemler alındı. Yeniden gelen hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık?

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Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Hangi iller kırmızı renkte. İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Detaylar haberimizde.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuş, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderilmişti. Bu bakımdan; market çalışma saatleri değişti mi sorusunun yanıtını arayanların sayısı giderek artıyor. Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
Dilek Ulusan
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