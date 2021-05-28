Hafta sonu mağazalar açık mı? Hafta sonu mağazalar kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Hafta sonu mağazalar açık mı? Hafta sonu mağazalar kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Hafta sonu mağazalar açık mı? Hafta sonu mağazalar kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle mağazalar belirli günlerde hizmet vermeye devam ederken bazı günlerde ise belirtilen saate kadar açık olabiliyorlar. Bu merkezlere gidecek olan kişiler "Hafta sonu mağazalar açık mı" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hafta sonu mağazalar kaçta kapanıyor, kaça kadar açık, kadar açık?

Mağazaların çalışma saatleri koronavirüs tedbirlerinin yer aldığı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde paylaşılmıştı. Belirli günlerde hizmet veren bu işletmelere gidecek olan kişiler ise çalışma günlerini araştırmayı sürdürüyorlar. İşte alışveriş merkezlerinin kademeli normalleşmedeki son durumu…

HAFTA MAĞAZALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Bakanlık tarafından yayınlanan kademeli normalleşme genelgesinde yer alan bilgilere göre alışveriş merkezleri hafta içi belirli saatlerde açık olacaklar, hafta sonu ise tam gün kapalı olacaklar.

HAFTA MAĞAZALAR KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

AVM açılış ve kapanış saatleri de yine genelgedeki ilgili maddede paylaşıldı. Buna göre hafta içi saat 10:00'da açılacak olan alışveriş merkezleri saat 20:00'de de kapatmak zorunda olacaklar. Hafta sonu ise tam gün kapalı durumda yer alacaklar.

Genelgedeki ilgili madde ise şöyle: Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Antony Blinken Hasan Polatkan Binali Yıldırım
Magazin Hadise Hülya Avşar Ebru Gündeş Burak Sergen
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hafta sonu mağazalar açık mı? Hafta sonu mağazalar kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 14:49:42. #1.13#

title