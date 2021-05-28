Hafta sonu kuaförler açık mı? Hafta sonu kuaförler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle berberler belirli günlerde hizmet vermeye devam ederken bazı günlerde ise belirtilen saate kadar açık olabiliyorlar. Bu merkezlere gidecek olan kişiler "Hafta sonu kuaförler açık mı" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hafta sonu kuaförler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık, kadar açık?

Kuaförlerin çalışma saatleri koronavirüs tedbirlerinin yer aldığı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde paylaşılmıştı. Belirli günlerde hizmet veren bu işletmelere gidecek olan kişiler ise çalışma günlerini araştırmayı sürdürüyorlar. İşte berberlerin kademeli normalleşmedeki son durumu…

HAFTA SONU KUAFÖRLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi kapsamında pek çok iş yeri ve esnaf belli şartlar dahilinde faaliyete açılırken bazılarının açılışı ise 1 Haziran'a ertelendi. Kuaför ve berberler açıldı ancak yalnızca hafta içi hizmet verebiliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı dolayısıyla berber ve kuaförler faaliyet göstermiyor.

BERBERLER VE KUAFÖRLER HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri kademeli normalleşme süreci için düzenlendi. Kuaförler ve berberler 1 Haziran'a kadar hafta içi 07:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek.

KAPALI OLAN İŞYERLERİ

17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.