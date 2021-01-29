Hafta sonu kısıtlanınca, hafta içi yürüdüler
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Hafta sonu kısıtlanınca, hafta içi yürüdüler

29.01.2021 08:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 08:15
Hafta sonu kısıtlanınca, hafta içi yürüdüler

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle doğa yürüyüşü yapamayan doğaseverler, hafta içi karlı dağlarda yürüyerek doğanın keyfini çıkardı.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle doğa yürüyüşü yapamayan doğaseverler, hafta içi karlı dağlarda yürüyerek doğanın keyfini çıkardı.

Salgın nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında doğa yürüyüşüne gidemeyen doğa tutkunları, gezi programlarını hafta içine kaydırdı. Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Karaisalı ilçesinde dağlarda doğa ve fotoğraf çekimi yürüyüşü düzenledi. T.C. kimlik numarası ve HES koduyla kayıt yaptırabilen doğaseverler, dağlara çıkıp 12 kilometre yol kat etti. Yaklaşık 2 bin rakımlı bir tepeden Çakıt Irmağı ve Belemedik Mahallesi manzarasıyla bol bol anı fotoğrafları çekilen doğa tutkunları, geçen aylarda bir hafta süreyle yanan ormanlık alanı üzüntüyle seyretti. Karakılıç yaylası Damlama mevkiinden başlayan yürüyüş, Köşk, Darıçukuru güzergahı üzerinden Ziyaret mevkisinde sona erdi. Yer yer kar üstünde gerçekleşen doğa yürüyüşünde, "Biz dağları, dağlar bizi özlemiş" diyen doğaseverler, hafta sonu olmasa da hafta içinde yapılacak doğa yürüyüşü etkinliklerini aksatmayacaklarını belirtti. 5 saat süren yürüyüş sonunda dinlenme molası veren doğa tutkunları, yorgun lakin memnun bir gün yaşadıklarını söyledi.


Hafta sonu kısıtlanınca, hafta içi yürüdüler
Hafta sonu kısıtlanınca, hafta içi yürüdüler
Hafta sonu kısıtlanınca, hafta içi yürüdüler
Hafta sonu kısıtlanınca, hafta içi yürüdüler
Hafta sonu kısıtlanınca, hafta içi yürüdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Malik GÖDELİNER

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