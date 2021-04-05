Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 408 kişiye ceza kesildi
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Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 408 kişiye ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 408 kişiye ceza kesildi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 408 kişiye, 1 milyon 119 bin 608 lira ceza uygulandı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 408 kişiye, 1 milyon 119 bin 608 lira ceza uygulandı.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Paylaşımında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yapılan yasal işlemlere ilişkin bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 408 kişiye, 1 milyon 119 bin 608 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kurallara uyarak evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 408 kişiye ceza kesildi
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 408 kişiye ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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