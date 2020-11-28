Hafta sonu kısıtlamasıyla Üsküdar Meydan'ı sessizliğe büründü
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Hafta sonu kısıtlamasıyla Üsküdar Meydan'ı sessizliğe büründü

28.11.2020 20:43 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:49

Hafta sonu kısıtlamasıyla Üsküdar Meydan'ı sessizliğe büründü Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonlarında belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı.

Hafta sonu kısıtlamasıyla Üsküdar Meydan'ı sessizliğe büründü

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonlarında belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamayla birlikte Üsküdar meydan da boş kaldı. Sessizliğe bürünen meydan drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında genelge yayınlanarak Türkiye genelinde hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı kaydedilmişti. Bu kapsamda bu akşam saat 20.00'de başlayan kısıtlama yarın saat 10.00'da son buluyor. Pazar akşamı saat 20.00'de başlayan kısıtlama Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek.

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Geçtiğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamayla birlikte İstanbul'daki diğer cadde ve sokaklarda olduğu gibi Üsküdar Meydan'ı da boş kaldı. Sessizliğe bürünen meydan drone ile havadan görüntülendi.

Hafta sonu kısıtlamasıyla Üsküdar Meydan'ı sessizliğe büründü
Hafta sonu kısıtlamasıyla Üsküdar Meydan'ı sessizliğe büründü
Hafta sonu kısıtlamasıyla Üsküdar Meydan'ı sessizliğe büründü
Hafta sonu kısıtlamasıyla Üsküdar Meydan'ı sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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