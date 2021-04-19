Hafta sonu kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye 54 bin TL ceza kesildi
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Hafta sonu kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye 54 bin TL ceza kesildi

Hafta sonu kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye 54 bin TL ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye 54 bin TL idari para cezası kesildi.

Karabük'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye 54 bin TL idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge doğrultusunda 16 Nisan 2021 Cuma saat 19.00 ile 19 Nisan 2021 Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Karabük Valiliği, 58 saatlik kısıtlama boyunca kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında karantina ve maske yasağına uymayan 60 kişiye 54 bin TL idari para cezası kesildiğini açıkladı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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