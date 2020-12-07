Hafta sonu kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçları bir bir karşılandı
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Hafta sonu kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçları bir bir karşılandı

07.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:12
Hafta sonu kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçları bir bir karşılandı

Denizli'de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında Pamukkale Belediyesi, 65 yaş üstü olup yalnız yaşayan vatandaşların taleplerini yerine getirdi.

Denizli'de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında Pamukkale Belediyesi, 65 yaş üstü olup yalnız yaşayan vatandaşların taleplerini yerine getirdi.

Korona virüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında yurt genelinde hafta sonu geçerli olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Pamukkale Belediyesi bu süre içinde yalnız yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam etti. 65 yaş üstü olan ve yalnız yaşayanların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanırken, bunun dışındaki talepler için vatandaşlar, Pamukkale Belediyesi'nin çağrı merkezini arayarak yardım talep ettiler. Pamukkale Belediyesi ekipleri gelen talepleri kısa sürede cevap vererek, vatandaşların yanında oldu.

Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız

Dünyanın ve ülkemizin salgınla mücadelesinin devam ettiğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Korona virüs ile mücadele kapsamında ülkemizde sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonunda uygulandı. Biz de her zaman olduğu gibi hafta sonunda da vatandaşlarımızın yanında olduk. 65 yaş üstü olan ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları vefa grupları tarafından karşılanırken, diğer talepler konusunda ekiplerimiz vatandaşlarımıza yardımcı oldu. Pamukkale Belediyesi olarak halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sıkıntılı günleri geride bırakmak için maske, mesafe ve hijyen kurullarına uymaya devam edelim" dedi. - DENİZLİ

Hafta sonu kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçları bir bir karşılandı
Hafta sonu kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçları bir bir karşılandı
Hafta sonu kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçları bir bir karşılandı
Hafta sonu kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçları bir bir karşılandı
Hafta sonu kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçları bir bir karşılandı
Hafta sonu kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçları bir bir karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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