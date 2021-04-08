Hafta sonu kısıtlamasında toplu ulaşımda 31 hat sefer yapacak
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Hafta sonu kısıtlamasında toplu ulaşımda 31 hat sefer yapacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hafta sonu kısıtlamasında toplu ulaşımda 31 hat sefer yapacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında çalışması zorunlu olan vatandaşlar için 31 hattı sefere koydu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında çalışması zorunlu olan vatandaşlar için 31 hattı sefere koydu. Cumartesi kısıtlama gününde 84, Pazar günü ise 57 olmak üzere hafta sonu toplam 141 otobüs 31 hat üzerinde saat 06.00-22.00 arası vatandaşa hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının son genelgesi kapsamında her hafta sonu Cuma akşam 21.00'da başlayıp Pazartesi sabah 06.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında toplu ulaşım planlamasını yaptı. Buna göre kısıtlamada çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanların toplu ulaşımını sağlamak için 31 hatta sefer yapılacak. Büyükşehir Belediyesi'ne ait siyah plakalı toplu ulaşım araçları seyreltilmiş olarak sefere çıkacak. 31 hat üzerinde Cumartesi günü 84, Pazar günü 57 ulaşım aracı hizmet verecek. ANTRAY ve Nostalji tramvayı hizmet vermeyecek.

"Otobüsler saat 06.00-22.00 arası çalışacak"

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; VF01,VF02, AC03, AF04/A, KC06, LC07A, KL08, LF09, LF10, UC11, MC12, VL13/A, CV14, DC15/A, TC16, CV17, VS18, MD25, MK80A, KC35A, MF40, TK51, KF52, VML54A, VF63, VF66, FL82, DC79, DM86, 511 ve 600 levha numaralı ana ve gövde hatlar sokağa çıkma kısıtlama olan günlerde seferlerine devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu, Cumartesi ve Pazar günleri ilk seferine 06.00'da başlayacak olan toplu ulaşım araçları son seferini 22.00'de yapacak. Seferler, 60 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek.

Öte yandan olası bir durumda vatandaşların çağrı merkezi ve Antalyakart uygulamasından bilgi alabileceği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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