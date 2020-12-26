Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

26.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:56

Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor Yalova'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürdürülüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

YALOVA - Yalova'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürdürülüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerine yakın market, kasaplar ve bakkallardan alışverişlerini yapmak için sokağa çıkarken, evde kalan vatandaşlar ise balkonlardan gerçekleştirilen denetimleri izledi. Kentin önceden işlek olan cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Denetim noktalarında görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi. İstanbul Caddesi ve Araştırma Kavşağında oluşturulan denetleme noktasında görev alan ekipler, evrakları olmadığı halde trafiğe çıkan sürücülere ve yolculara cezai işlem uyguladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA BAYKAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Hatice Şendil Furkan Palalı
Spor Ryan Babel Metin Oktay Halis Özkahya Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Çocuk Ankara Gazete
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:56:35. #1.15#
title