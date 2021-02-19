Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte son durum
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Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte son durum

19.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:00
Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte son durum

TÜRKİYE genelinde saat 21.00'de başlayacak olan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak görülüyor.

TÜRKİYE genelinde saat 21.00'de başlayacak olan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak görülüyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak. İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bazı bölgelerde trafikte araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.45 itibariyle yoğunluk yüzde 62 olarak ölçüldü.


- İstanbul
Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte son durum
Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte son durum
Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte son durum
Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte son durum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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