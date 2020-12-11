Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik ve alışveriş yoğunluğu
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Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik ve alışveriş yoğunluğu

11.12.2020 19:44 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:04

Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik ve alışveriş yoğunluğu Aksaray'da hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala trafikte, marketlerde ve fırınlarda kuyruklar oluştu.

Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik ve alışveriş yoğunluğu

AKSARAY - Aksaray'da hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala trafikte, marketlerde ve fırınlarda kuyruklar oluştu.

Aksaray'da hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala kent merkezi, marketler ve fırınlarda ciddi yoğunluk yaşandı. Kent merkezinde trafik adeta felç olurken, vatandaşlar fırın önlerinde kuyruklar oluşturdu. 2 gün sürecek kısıtlama öncesi yoğunluk nedeniyle zaman zaman sosyal mesafede hiçe sayıldı.

Fırına ekmek almaya gittiğini belirten Feride Zengin (29), "Baya bir kuyruk vardı. Bende kuyruğun en sonuna geldim. Ben daha ekmeği alamadan sınır saati geldi.

Alışveriş yapmakta güçlük çektiğini belirten Yüksel Atak ise, "Şu an marketten geliyorum. Yaklaşık 1,5 saattir alışveriş yapmak için fırın ve marketlerde sıra bekledim. Trafikte de inanılmaz bir yoğunluk var. Cidden vatandaşımız son günü bırakmış" diye konuştu.

"Yasağın başlamasına dakikalar kala fırına gittik" diyen Gökhan Meler (21), "Trafik çok yoğun şimdi. Fırında çok ekmek çıkmasına rağmen ama bize ekmek düşmüyor. Fırında uzun sıralar bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik ve alışveriş yoğunluğu
Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik ve alışveriş yoğunluğu
Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik ve alışveriş yoğunluğu
Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik ve alışveriş yoğunluğu
Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik ve alışveriş yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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