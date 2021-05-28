Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk
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Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk

Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluklar yaşanıyor.

Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluklar yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması sebebiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. 2 günlük hafta sonu tatilini Trakya ve güzergahındaki illerde ve yazlıklarında geçirmek isteyen İstanbullular kısıtlamaya saatler kala yola koyuldu. Vatandaşların yola koyulması ile Tekirdağ İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonunu İstanbul'da geçirmek isteyen vatandaşların da kısıtlama öncesi yola çıkmasıyla İstanbul yönünde de yoğunluk var. - TEKİRDAĞ

Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk
Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk
Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk
Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk
Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk - Haberler
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