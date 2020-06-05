Hafta sonu kısıtlaması nikahları da iptal ettirdi
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Hafta sonu kısıtlaması nikahları da iptal ettirdi

Hafta sonu kısıtlaması nikahları da iptal ettirdi 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Esenyurt Belediyesi'ne başvurusu yapılan ve hafta sonuna gün verilen 21 nikah ileri tarihe ertelendi.

05.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:38

Hafta sonu kısıtlaması nikahları da iptal ettirdi

İSTANBUL - 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Esenyurt Belediyesi'ne başvurusu yapılan ve hafta sonuna gün verilen 21 nikah ileri tarihe ertelendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri nikah daireleri de kapalı olacak. Bu nedenle Esenyurt Belediyesi'nde hafta sonu nikahı olan 21 çiftin işlemleri iptal edildi. Çiftlere nikah için yeni tarihler bildirilecek. Nikahlar İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kapsam dışı olduğu için iptal edildi.

Hafta sonu kısıtlaması nikahları da iptal ettirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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