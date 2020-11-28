Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü
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Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü

28.11.2020 20:57 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:20

Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de saat 20.00'de başlarken, yasağa dakikalar kala işlek caddeler sessizliğe büründü.

Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü

ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de saat 20.00'de başlarken, yasağa dakikalar kala işlek caddeler sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında tüm yurtta ilan edilen hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 20.00 itibariyle başladı. İlk gün kısıtlaması 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar sürecek. Kısıtlama Eskişehir'de polis ekiplerince alınan önlemler ile uygulamaya konuldu. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ekipler tüm önlemleri alarak belirli cadde ve yolları kapatıp vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kısıtlamadan bazı meslek grupları muaf tutulurken, diğer tüm vatandaşlar 81 ilde 14 saat boyunca evlerinden çıkamayacak.

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Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü
Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü
Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü
Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü
Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü
Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü
Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü
Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü
Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü
Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü
Hafta sonu kısıtlaması Eskişehir'i sessizliğe bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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