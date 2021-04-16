Hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda Kovid-19 ile mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Kısmi Kapanma" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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