Hafta sonu kafaler açık mı? Kafeler ne zaman açılacak?

Hafta sonu kafeler açık mı? Kafeler ne zaman açılacak? soruları merak ediliyor. 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan normalleşme adımlarında kafelerin kapalı olacağı, sadece paket servis yapılacağı açıklanmıştı. 1 Hazirana günler kala yeni kararların neler olacağını merak eden vatandaş, gözlerini açıklanacak yeni kararlara dikti. Peki, Hafta sonu kafeler açık mı? Kafeler ne zaman açılacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

Hafta sonu kafeler açık mı? Kafeler ne zaman açılacak? soruları merak ediliyor. 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan normalleşme adımlarında kafelerin kapalı olacağı, sadece paket servis yapılacağı açıklanmıştı. 1 Hazirana günler kala yeni kararların neler olacağını merak eden vatandaş, gözlerini açıklanacak yeni kararlara dikti. Peki, Hafta sonu kafeler açık mı? Kafeler ne zaman açılacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

HAFTA SONU KAFELER AÇIK MI?

17 Mayıs- 1 Haziran tarihlerini kapsayan normalleşme adımlarında kafelerin kapalı olup sadece paket servise izin verildiği açıklanmıştı. 1 Haziran öncesi son hafta sonunda (29-30 Mayıs) da kafeler kapalı olacak.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Haziran sonrası kabine toplantısının yapılıp yeni kararların görüşülüp alınacağı bekleniyor. Dolayısıyla 1 Hazirana kadar en son alınan kararlar geçerlidir. Kafelerin durumu 1 Haziran sonrası yapılacak olan görüşmeler ve durum değerlendirmeleri sonucunda açıklanacağı düşünülüyor.