Hafta sonu İstanbul'da toplu taşıma çalışıyor mu?
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Hafta sonu İstanbul'da toplu taşıma çalışıyor mu?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Hafta sonu İstanbul'da toplu taşıma çalışıyor mu?

Hafta sonu kısıtlamalarında toplu taşımanın durumu merak edilirken Hafta sonu metro açık mı konusu araştırıldı. Peki, Hafta sonu İstanbul'da toplu taşıma çalışıyor mu?

Kabin toplantısı sonrası açıklanan kararlarda hafta sonu yasaklarının kapsamının genişlediği açıklanmıştı. Peki, hafta sonu İstanbul'da toplu taşıma çalışıyor mu? İşte, detaylar…

HAFTA SONU İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÇALIŞIYOR MU?

Metro İstanbul duyurusu:

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta sonları için Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu çerçevede hafta sonu sefer tarifelerimizde aşağıdaki şekilde güncelleme yapılmıştır.

Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere;

Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.

Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

Sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları çerçevesinde bazı istasyonlarımızın giriş-çıkış bölgelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme yapılan istasyon ve giriş-çıkışları bu linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz.

Kısıtlama süresince zorunlu görevleri nedeni ile metro ve tramvayları kullanacak vatandaşlarımız için 2 gün boyunca her gün 1.468 işletme ve teknik çalışanımız görevleri başında ve İstanbul'a hizmet vermeye devam edecektir.

En kısa zamanda, İstanbul'un tadını çıkartacağımız, sağlıklı hafta sonlarına kavuşmamız dileklerimizle.

İETT SEFER BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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