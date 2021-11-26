Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Haftaya yağmurlu bir havayla başlayan İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu yağmur var mı? ilgili detaylar ve İstanbul hava durumu araştırılmakta. Hafta sonu planı yapmak isteyenler hava durumunu merak ediyor. Bu hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun cevabı haberimizde.
İstanbul'da başlayan sağanak yağmur ile birlikte çok sayıda vatandaş sağanak yağmur ile ilgili detayları araştırmakta. Vatandaşlar internette en çok "İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta. İstanbul'daki 15 günlük hava durumu ve yağış ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İstanbul'da 26 Kasım 2021 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösteriyor. 27 Kasım 2021 Cumartesi günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin edilmekte. 28 Kasım 2021 Pazar günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek. 29 Kasım 2021 Pazartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 17 dereceyi bulacak. 30 Kasım 2021 Salı günü için havanın Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 13 dereceyi gösterecek.
Cumartesi
27 Kasım 2021 Cumartesi günü İstanbul'da havanın havanın bulutlu, ve sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin edilmekte.
Pazar
28 Kasım 2021 Pazar günü için İstanbul'da hava Sağanak yağmurlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bugün öğle saatlerinden sonra zamanla, Ege Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz bölümünde rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ TWİTTER'DAN HAVA DURUMU RAPORUNU PAYLAŞTI
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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