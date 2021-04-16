Son dakika haberleri | Hafta sonu İstanbul'da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma görev alacak
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Son dakika haberleri | Hafta sonu İstanbul'da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma görev alacak

Son dakika haberleri | Hafta sonu İstanbul'da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma görev alacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla hafta sonu uygulanacak olan kısıtlamada 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın sahada olacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla hafta sonu uygulanacak olan kısıtlamada 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın sahada olacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik bir paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın sahada görev yapacağını duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'umuzda bu hafta sonu 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarma ile sahadayız. Sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarını, Konaklama tesisleri tedbirlerini, iş yerleri açılış ve kapanış saatlerinin denetlenmesini, mülki idare amirlerimizle değerlendirdik."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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