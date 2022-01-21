Hafta sonu İnönü'de kızak şenliği var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafta sonu İnönü'de kızak şenliği var

Hafta sonu İnönü'de kızak şenliği var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir İnönü Belediyesi, kar yağışının yoğun olduğu yıllarda geleneksel hale getirdiği Kızak Şenliğini 23 Ocak 2022 Pazar günü yapacağını duyurdu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İnönü Belediyesi, kar yağışının yoğun olduğu yıllarda geleneksel hale getirdiği Kızak Şenliğini 23 Ocak 2022 Pazar günü yapacağını duyurdu.

İnönü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kızak şenliğinin bu yıl 5'ncisi düzenlenecek. İnönü Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 23 Ocak Pazar günü İnönü İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Aktaş Mevkiinde gerçekleştirilecek olan geleneksel kızak şenliğinde kızak, kar topu, halat çekme ve birbirinden eğlenceli yarışmaların düzenleneceği belirtildi. Şenliğe isteyen herkesin katılabileceği duyurulurken büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olan İnönü Belediyesi kızak şenliği için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, Pazar, Ocak, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title