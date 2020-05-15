Hafta sonu için evde kalın uyarısı
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Hafta sonu için evde kalın uyarısı

Kilis Valiliği, Pazar günü risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkacağını, diğer vatandaşların gönüllü evde kalmalarını istedi.

Hafta sonu için evde kalın uyarısı
15.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:28

Kilis Valiliği, Pazar günü risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkacağını, diğer vatandaşların gönüllü evde kalmalarını istedi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 17 mayıs 2020 Pazar Günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesi ile sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak suretiyle dışarı çıkabilecekleri belirtildi. Açıklamada, "Diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına anılan grubun dışında kalan vatandaşlarımız, lütfen anılan gün ve saatlerde gönüllü olarak evlerimizde kalalım" denildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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