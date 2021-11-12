Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı?

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte havalar iyice soğudu. Türkiye'nin yüksek kesimlerine kar yağışı başladı. Vatandaşlar internette en çok "İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta. İstanbul'daki 5 günlük hava durumu ve yağış ile ilgili detayları sizler için derledik.

HAFTASONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da 12 Kasım 2021 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 15 dereceyi gösteriyor. 13 Kasım 2021 Cumartesi günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin edilmekte. 14 Kasım 2021 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 15 Kasım 2021 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 15 dereceyi bulacak. 16 Kasım 2021 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek.

İSTANBUL'DA BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Cumartesi

13 Kasım 2021 Cumartesi günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin ediliyor.

Pazar

14 Kasım 2021 Pazar günü hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise 16 derece olacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet