Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da başlayan sağanak yağmur ile birlikte çok sayıda vatandaş sağanak yağmur ile ilgili detayları araştırmakta. Vatandaşlar internette en çok "İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta. İstanbul'daki 15 günlük hava durumu ve yağış ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul şehrinde 11 Kasım 2021 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 13 dereceyi gösteriyor. 12 Kasım 2021 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 13 Kasım 2021 Cumartesi günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek. 14 Kasım 2021 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 16 dereceyi bulacak. 15 Kasım 2021 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek.

İSTANBUL'DA BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Cumartesi

13 Kasım 2021 Cumartesi günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek.

Pazar

14 Kasım 2021 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 16 dereceyi bulacak.

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