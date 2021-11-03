Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da başlayan sağanak yağmur ile birlikte çok sayıda vatandaş sağanak yağmur ile ilgili detayları araştırmakta. Vatandaşlar internette en çok "İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta. İstanbul'daki 15 günlük hava durumu ve yağış ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 3 Kasım 2021 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 4 Kasım 2021 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 20 derece olacağı tahmin edilmekte. 5 Kasım 2021 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 20 dereceyi gösterecek. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 20 dereceyi bulacak. 7 Kasım 2021 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Cumartesi

6 Kasım 2021 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 20 dereceyi bulacak.

Pazar

7 Kasım 2021 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

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