Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu yağmur, kar var mı? İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İSTANBUL (Haberler.com) - Haftaya yağmurlu bir havayla başlayan ve Lodos ile sarsılan vatandaşlar, hafta sonu hava durumunu merak ediyor. Vatandaşlar internette en çok "İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta. İstanbul'daki 5 günlük hava durumu ve yağış ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da 03 Aralık 2021 Cuma günü havanın parçalı bulutlu, ve sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin edilmekte. 04 Aralık 2021 Cumartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek. 05 Aralık 2021 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 15 dereceyi bulacak. 06 Aralık 2021 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Cumartesi

İstanbul'da04 Aralık 2021 Cumartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek.

Pazar

İstanbul'da 05 Aralık 2021 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 15 dereceyi bulacak.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara şehrinde 02 Aralık 2021 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 10 dereceyi gösteriyor. 03 Aralık 2021 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 13 derece olacağı tahmin edilmekte. 04 Aralık 2021 Cumartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 11 dereceyi gösterecek. 05 Aralık 2021 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 11 dereceyi bulacak. 06 Aralık 2021 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek.

İZMİR5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İzmir şehrinde 02 Aralık 2021 Perşembe günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösteriyor. 03 Aralık 2021 Cuma günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin edilmekte. 04 Aralık 2021 Cumartesi günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek. 05 Aralık 2021 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 17 dereceyi bulacak. 06 Aralık 2021 Pazartesi günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

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