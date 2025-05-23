Hafta sonu hava durumu! Hafta sonu İstanbul'da hava durumu nasıl? 24-25 Mayıs hava durumu tahminleri...

Hafta sonu havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Birçok kişi, 24-25 Mayıs hava nasıl olacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Açık hava etkinlikleri, piknik planları ve tatil hazırlıkları yapanlar için "hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı büyük önem taşıyor. İşte şehir şehir detaylı 24-25 Mayıs hava tahmini…

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

"24-25 Mayıs 2025 hava durumu nasıl olacak?" sorusuna yanıt net: Türkiye genelinde hafta sonu sıcak ve güneşli geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağış beklenmiyor. Hafta sonu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava şartları oldukça uygun.

İSTANBUL HAVA DURUMU

24 Mayıs Cumartesi: Çoğunlukla güneşli.

En yüksek: 30°C

En düşük: 19°C

25 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık düşüyor.

En yüksek: 25°C

En düşük: 16°C

ANKARA HAVA DURUMU 24-25 MAYIS

24 Mayıs Cumartesi: Güneşli ve sıcak.

En yüksek: 30°C

En düşük: 16°C

25 Mayıs Pazar: Açık ve bol güneşli.

En yüksek: 32°C

En düşük: 17°C

İZMİR 24-25 MAYIS HAVA DURUMU

24 Mayıs Cumartesi: Güneşli ve sıcak.

En yüksek: 31°C

En düşük: 19°C

25 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu, yaz havası sürüyor.

En yüksek: 31°C

En düşük: 16°C