Hafta Sonu Hamsi Almak İçin Balıkçılara Giden Trabzonlular Hamsi Bulamayınca Büyük Şok Yaşadı

Hafta sonu hamsi almak için balıkçılara giden Trabzonlular hamsi bulamayınca büyük şok yaşadı. Tezgahlarda hamsi bulamayan Trabzonular mezgit ve istavrite hücum etti.

Geçen hafta kilosu 20 TL'den satılan yerli hamsi havaların kötü gitmesi ve sezon sonunun yaklaşmasıyla bugün tezgahlarda yer bulamadı. Boş kalan tezgahları ise kilosu 10 TL ile 12.5 TL arasında değişen istavrit ve mezgit doldurdu.

Balıkçılardan Mehmetcan Örseloğlu hamsinin bittiğini ve artık sezonun sonuna gelindiğini belirterek "2. ayın 15'indeyiz. 2 ay daha balıkçılık olur ya da olmaz. 4. ayın 15'inde de sezon kapanıyor. Ama bu sezonun bol geçtiğine inanıyorum. Vatandaşın bu sezon hamsiden büyük bir beklentisi vardı. Hamsi daha bol olsun. Daha bol alalım, tüketelim. Dolabımıza koyalım, tuzlayalım. Fakat bu sezon palamut bol olunca hamsi vatandaşın beklentisini karşılayamadı. Havaların sıcak gitmesi, kışın Trabzon iklimine göre bu yıl hiç olmaması ve bu durumdan dolayı denizlerin sıcak olması hamsiyi etkiledi. Şu anda tezgahlarımızı mezgit, istavrit ve tirsi süslüyor. Bunun yanında çupra, levrek ve somon gibi balıkları da tezgahlarda görüyoruz. Deniz balıkları her zaman olur. Olur, ama vatandaşın beklentisini karşılamaz. Çünkü sezon kapandığı zaman küçük kayıkçılar balık tutmaya başlayacak. Küçük kayıkçıların da tuttuğu balık, günlük tüketilen ve az miktarda olacak. Bu yüzden vatandaşlarımız vitamin ve fosfor deposu olan istavriti tüketsinler" şeklinde konuştu.

"Hamsi sezonu bitti"

Balıkçılardan Cem Yazıcı ise "Bundan sonra ağırlıklı olarak istavrit ve mezgit olur. Ara sıra tirsi ve barbun gelir. Hamsi sezonu bitti. Piyasada da şoklu hamsiler var. Vatandaş da hamsinin şoklu olduğunu bildiği için istavrit ve mezgite yöneliyor. Daha da hamsi gelmez. Gelirse de Gürcistan ve Abhazya tarafından gelir. Gelen hamsiler de 10TLile 12.5TL aşağısına düşmez. Sezona bakacak olursak çok iyi palamutçuluk geçirdik. Fakat hamsi istediğimiz gibi gitmedi. Trabzon'da pek hamsicilik olmadı. Alınan hamsiler de ince hamsiler olduğu için vatandaş bu sene hamsi yiyemedi" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA