Hafta sonu fırınlar açık olacak mı? Hafta sonu market, fırın, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler açık mı? Kimler fırına gidebilecek?
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Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Hafta sonu fırınlar açık olacak mı? Hafta sonu market, fırın, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler açık mı? Kimler fırına gidebilecek?

01.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:52
Hafta sonu fırınlar açık olacak mı? Hafta sonu market, fırın, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler açık mı? Kimler fırına gidebilecek?

Hafta sonu fırın açık olacak mı? Market, bakkal,fırın, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler açık mı? Kimler fırına gidebilecek? Fırına kaç kişi gidilebilecek? Her aileden kaç kişi gidicek? Kabine toplantısının ardından alınan yeni kısıtlamalar nedir? Hafta sonu fırınlar hangi saatler arasında açık olacaktır? Hafta sonu fırınlar açık olacak mı?

Hafta sonu fırın açık olacak mı? Market, bakkal,fırın, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler açık mı? Kimler fırına gidebilecek? Fırına kaç kişi gidilebilecek? Her aileden kaç kişi gidicek? Kabine toplantısının ardından alınan yeni kısıtlamalar nedir? Hafta sonu fırınlar hangi saatler arasında açık olacaktır? Hafta sonu fırınlar açık olacak mı?İşte detaylar haberimizde...

HAFTA SONU FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir). Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. "

Hafta sonu fırınlar açık olacak mı? Hafta sonu market, fırın, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler açık mı? Kimler fırına gidebilecek?

HAFTA SONUFIRIN VE MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir). Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir."

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