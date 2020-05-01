Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz
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Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz
01.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:17

Limak Enerji, korona virüs salgınının şirketin hizmet verdiği bölgedeki enerji tüketimlerine etkisine dair kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.

Limak Enerji, korona virüs salgınının şirketin hizmet verdiği bölgedeki enerji tüketimlerine etkisine dair kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu sonuçlara göre; mesken enerji tüketiminde geçen yıla oranla yüzde 17'lik artış yaşandı.

5 milyon kişiye hizmet veren sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, Türkiye'de 11 Mart itibarı ile ilk korona virüs vakasının görülmesiyle başlayan süreçte alınan tedbirlerle enerji tüketiminde yaşanan değişime dair kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştırmada sosyal hayatta yaşanan farklılaşmalara paralel olarak enerji tüketim ve tüketici ödeme alışkanlıklarında yaşanan değişimlerin detaylarına da yer verildi. Araştırma sonuçlarına göre; yeni tip korona virüsün etkisiyle vatandaşların 'evde kalmalarına' yönelik çağrı karşılık buldu ve 11 Mart - 20 Nisan'ı kapsayan dönemde toplam enerji tüketiminde geçen yıla oranla yüzde 12'lik düşüş gerçekleşirken, mesken enerji tüketiminde ise yüzde 17'lik bir artış gerçekleşti. Konut abonelerinin evde kalma süresinin uzunluğu, beyaz eşya ve diğer elektrikli cihazların daha fazla kullanımı, elektrik tüketiminde hane bazında artışa neden oldu.

Günlük enerji tüketim alışkanlıkları geç saatlere kaydı

İnsanların güne daha geç başlaması, rutin işe gidiş-geliş saatlerinde evde olmaları ve günü geç sonlandırmaları günlük enerji kullanım alışkanlıklarının daha geç saatlere kaymasına neden oldu. İlk vakanın görülmesinin ardından en yoğun tüketim saatleri olan 17.00 ile 21.00 saatleri arasındaki enerji tüketiminde yüzde 14'lük bir artış oldu. Tüketimin yüzdesel olarak en fazla yükseldiği dönem ise 22.00 ve 02.00 saatleri arasındaki dilim oldu. Bu dönemdeki enerji tüketiminde yüzde 24'lük bir artış gözlendi. Aynı zamanda pandemi sürecinde güne başlama saatlerinde de değişiklikler meydana geldi. İş yerinden çalışma düzeninde yüksek seviyelerde tüketimlerin görüldüğü sabah 06.00 ve 09.00 saatlerinde önceki dönemlere göre tüketim düşüşü gerçekleşti. Gündüz tüketim yoğunluğunun en yüksek olduğu zaman dilimi 11.00 ve 14.00 saatleri arasını kapsayan dönem olmaya devam etti. 11 Mart'tan 20 Nisan'a kadar en yüksek tüketim ise soğuk havanın da etkisiyle 19 Mart'ta saat 14.00'de gerçekleşti.

Korona virüsü süreci sonrası yoğun tüketimin de etkisiyle 1 aylık ortalama bir faturada yaklaşık 20 TL civarında bir artış gözlendi. Aylık ortalama 120 TL'lik elektrik faturası ödeyen bir abonenin faturasının 140 liraya çıkacak olması mevcut durum ve olağanüstü koşullar dikkate alındığında tüketimde günlük 50 - 60 kuruş seviyesinde bir artışa tekabül ediyor. Bu artış da online dizi ve film platformlarının aylık üyelik bedellerine eş değer.

"Enerji tüketimi alışkanlıklarımız evlere kaydı"

Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Geçen yıl ve bu yılın verilerini karşılaştırdığımızda bölgemizdeki elektrik tüketimindeki düşüş, enerji tüketim alışkanlıklarımızın evlere kaydığını gösteriyor. Hizmet verdiğimiz bölgede insanların evde geçirdiği zamanın artması ile beraber mesken enerji tüketimi 322 milyon kWh'a çıkarak, yüzde 17 oranında arttı. Özellikle meskenlerde enerji kullanımının arttığı bu dönemde tüm tüketiciler sayaçları üzerindeki değerlerle oluşturulan fatura tutarlarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) sayfasından da kontrol edebilirler." dedi.

"Küçük önlemlerle, yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlanabilir"

Enerji tasarrufuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aytac, "Faaliyete geçirdiğimiz pek çok proje ile enerji verimliliği ve tasarrufu üzerinde duruyoruz. Özellikle evlerde çok zaman geçirilen bu dönemde, tasarruf tavsiyelerimizi yinelemek istiyorum. Vatandaşlarımız, basit adımlar atarak özellikle elektrik tüketiminde tasarruf sağlayabilir. A+++ enerji sınıfı buzdolabı ve bulaşık makinası kullanıldığında yüzde 50'ye kadar daha az bir tüketim yapılabiliyor. Aydınlatmada ise LED lamba akkor lambaya göre yüzde 90 verimlilik sağlıyor. Televizyon, bilgisayar gibi elektrikli ev aletlerini uyku konumunda bırakmayıp güç tuşundan kapatmak, tasarruf ettiriyor. Uyku modundaki elektrikli cihazlar, normal tüketimin yüzde 10 ile yüzde 20'si oranında enerji harcamaya devam ediyorlar. Bunu önlemek için vatandaşlarımız anahtarlı priz kullanabilir. Tüketiciler, 3 zamanlı tarifeye geçtikleri takdirde gece enerji tüketimini artırırsa; bu dönemin fiyatının yarı yarıya düşük olması nedeniyle yüzde 50'ye yakın bir tasarruf sağlayabiliyor. Aynı zamanda özellikle bugünlerde korona virüs salgınıyla gündeme gelen evden çalışma tedbirleri de ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyor. Yapılan araştırmalar, işe gidip gelme sırasında harcanacak enerji ile 8 saatlik hane enerji tüketimi karşılaştırıldığında, evden çalışmanın 1,5 ila 4 kat arasında enerji tasarrufu sağlayabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Evde vakit geçirmenin maliyeti daha ucuz

Araştırma sonuçlarına göre, bir önceki yılın aynı döneminde hafta sonları evde bulunma durumu ve buna bağlı olarak enerji tüketimi yüzde 20 daha düşüktü. Hafta sonu evde kalmanın maliyeti ise elektrik tüketimi bakımından bu dönemde günlük ortalama 6 TL oldu. Bu da bir sinema biletinden çok daha düşük bir maliyet.

Online abonelik işlemleri yüzde 85 arttı

Koronavirüs salgınına yönelik virüsün yayılmasını azaltıcı uygulamaların yoğunlaşması, hemen hemen tüm süreçlerin dijital ortama kayarak, uzaktan erişim imkanı ile yürütülmesine neden oldu. Ödeme noktalarının çalışma saatlerinin azaltılması, sosyal alanların kalabalıklardan arındırılması gibi önlemler online fatura ödeme kanallarının kullanımında artış sağladı.

Faturalarına 'Evde Hayat Var' mesajı ekleyen Limak Enerji'nin araştırmasına göre; abonelerin yüzde 75'i Mart ayında fatura ödemelerini bankalar üzerinden yaptı. Şubat ayında bu rakam yüzde 65 idi. Nisan ayının üçüncü haftasında ise bu rakam yüzde 83'e ulaştı. Vatandaşların 'evde kal' çağrısına uymasıyla ve çalışma saatlerinin azaltılmasıyla birlikte, PTT ve müşteri işlem merkezlerinden yapılan ödemeler düşerken, buralardaki işlem yoğunluğu ve para teması da azalmış oldu. Korona virüsü salgını öncesi döneme göre online abonelik işlemlerinde ise yüzde 85 artış gözlendi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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