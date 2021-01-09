Hafta sonu EFT yapılır mı? Mesai saatleri dışında nasıl EFT yapılır? FAST sistemi nedir? FAST sistemi nasıl kullanılır?

Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni 8 Ocak 2021 itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı. Peki, Mesai saatleri dışında nasıl EFT yapılır? FAST sistemi nedir? FAST sistemi nasıl kullanılır? Hafta sonu EFT yapılır mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB)yapılan açıklamada, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi ile elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de kullanıma sunulduğu belirtildi. Hafta sonu EFT yapılır mı? Mesai saatleri dışında nasıl EFT yapılır? FAST sistemi nedir? FAST sistemi nasıl kullanılır?

FAST SİSTEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB)yapılan açıklamada, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi ile elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de kullanıma sunulduğu belirtildi.

FAST SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

FAST Sistemi'nin yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla ilk aşamada 50 lira limitli olarak başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1.000 liraya kadar yükseltilecektir. FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.