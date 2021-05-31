Hafta Sonu Denetimlerinde 2772 Personel Görev Aldı
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Hafta Sonu Denetimlerinde 2772 Personel Görev Aldı

Hafta Sonu Denetimlerinde 2772 Personel Görev Aldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde kolluk kuvvetleri ile kamu kurum kuruluşlarının personelinden oluşan koronavirüs salgın denetim ekipleri, hafta sonu çalışmaları kapsamında 2. 542 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde kolluk kuvvetleri ile kamu kurum kuruluşlarının personelinden oluşan koronavirüs salgın denetim ekipleri, hafta sonu çalışmaları kapsamında 2. 542 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi.

Ana kavşaklar ve şehir giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişilerin belge sorgulamalarını yapan denetim ekipleri, iş yeri ve alan denetimlerinde tedbirlere uyum konusunda uyarılarda bulundu.

Hafta sonu il genelinde 62 iş yeri ve şahıs hakkında tedbirlere aykırı durum nedeniyle işlem yapan ekipler, 28 Mayıs 2021 Cuma günü saat 21. 00'de başlayıp, 31 Mayıs 2021 Pazartesi 05. 00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 49 kişi ile maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan 17 kişi hakkında idari işlem uyguladı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi günü 448ekip, 91 araç ve 1393 personelin görev aldığı denetimlerde, Mayıs 2021 Pazar günü 428 ekip, 91 araç ve 1379 personel görev aldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkanlar ile bunlarla temaslı olanların takibini yapan çağrı merkezi ise 732 çağrı yaparak, 403 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı. (195)

Kaynak: Habermetre

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