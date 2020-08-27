Hafta sonu çöl sıcakları geliyor Sıcak çarpmasına dikkat; Zira Cezayir üzerinden sıcak hava dalgası geliyor.

Sıcak çarpmasına dikkat; Zira Cezayir üzerinden sıcak hava dalgası geliyor. Beklenen sıcak hava Türkiye'yi Cuma gününden itibaren etkisi altına alacak. Bunaltıcı çöl sıcaklıkları ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar 35-42 dereceyi bulacak. Marmara Bölgesi, İstanbul başta olmak üzere Pazar günü 35 derece, Ege'de hafta sonu sıcaklık 40 dereceye ulaşacak.

(İHA)

Kaynak: İHA