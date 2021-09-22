HAFTA SONU ÇOCUKLARI KEYİFLİ BİR ETKİNLİK BEKLİYOR

Yalova Belediyesi'nin çocuklara özel olarak hazırladığı etkinlikler, bu hafta da kapsamı genişletilerek devam edecek. Masal şenliği adı altında birbirinden güzel anlatımlar çocuklar için yapılacak. Yalova Belediyesi S. Engin ve M. Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek masal şenliği, 6 yaş üzeri çocukları kapsayacak. İki seans olarak 13. 00 ile 15. 00 arası gerçekleşecek. Pandemi kuralları gereğince sınırlı sayıda başvuru alınacaktır. Başvuru olmadan giriş yapılmayacaktır. Başvuru için; https://bit. ly/3ywL6WF

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