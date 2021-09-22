HAFTA SONU ÇOCUKLARI KEYİFLİ BİR ETKİNLİK BEKLİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HAFTA SONU ÇOCUKLARI KEYİFLİ BİR ETKİNLİK BEKLİYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
HAFTA SONU ÇOCUKLARI KEYİFLİ BİR ETKİNLİK BEKLİYOR

HAFTA SONU ÇOCUKLARI KEYİFLİ BİR ETKİNLİK BEKLİYORYalova Belediyesi'nin çocuklara özel olarak hazırladığı etkinlikler, bu hafta da kapsamı genişletilerek devam edecek.

HAFTA SONU ÇOCUKLARI KEYİFLİ BİR ETKİNLİK BEKLİYOR

Yalova Belediyesi'nin çocuklara özel olarak hazırladığı etkinlikler, bu hafta da kapsamı genişletilerek devam edecek. Masal şenliği adı altında birbirinden güzel anlatımlar çocuklar için yapılacak. Yalova Belediyesi S. Engin ve M. Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek masal şenliği, 6 yaş üzeri çocukları kapsayacak. İki seans olarak 13. 00 ile 15. 00 arası gerçekleşecek. Pandemi kuralları gereğince sınırlı sayıda başvuru alınacaktır. Başvuru olmadan giriş yapılmayacaktır. Başvuru için; https://bit. ly/3ywL6WF

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Yıldız Tilbe Oğuzhan Koç Burak Yamantürk
Spor Hamit Altıntop Sergen Yalçın Fatih Terim Arda Turan
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HAFTA SONU ÇOCUKLARI KEYİFLİ BİR ETKİNLİK BEKLİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:42:36. #1.12#