Hafta sonu çiçekçiler açık mı? 14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağı saatleri!
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Hafta sonu çiçekçiler açık mı? 14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağı saatleri!

12.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:20
Hafta sonu çiçekçiler açık mı? 14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağı saatleri!

Hafta sonu çiçekçiler açık mı? 14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağı saatleri! Pazar günü çiçekçiler açık mı? Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı? 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşması ile çiçekçiler araştırılmaya başlandı.

Hafta sonu çiçekçiler açık mı? 14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağı saatleri! Cumartesi günü çiçekçiler açık mı? Pazar günü çiçekçiler açık mı? Çiçekçiler hangi saatler açık?

HAFTA SONU ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede "Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi. Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek." ifadeleri yer aldı.

14 ŞUBAT'TA ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Sevgililer Günü'ne ilişkin merak edilen bir diğer konu da sokağa çıkma yasakları. Her hafta cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı 12-13-14 Şubat tarihlerini kapsayan Sevgililer Günü'nde de geçerli olacak. Çiçekçiler genelgeye göre, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek." ifadeleri yer aldı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 17:20:23. #1.15#
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