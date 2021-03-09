Hafta sonu bir restoranda korona virüs kuralları hiçe sayıldı
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Hafta sonu bir restoranda korona virüs kuralları hiçe sayıldı

09.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:03

Avcılar'da hafta sonu bir restoranda yapılan kontrollerde kuralları hiçe sayan 29 şahsa toplam 100 bin TL para cezası kesildi.

Avcılar'da hafta sonu bir restoranda yapılan kontrollerde kuralları hiçe sayan 29 şahsa toplam 100 bin TL para cezası kesildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumartesi günü Avcılar Denizköşkler Mahallesinde bulunan bir restoranda Covid-19 tedbirlerine riayet edilmediği ve işyerinde sahte alkol bulundurulduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, aynı gün saat 21.45 sıralarında bahse konu adreste kontrol yaptı. kontroller neticesinde sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde işyeri içerisinde bulunduğu tespit edilen 29 şahsa 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplam da 100 bin 50 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

TAPDK belgesi bulundurmadığı belirlenen işyerinde yapılan aramada ise; 2 şişe 100 cl, 27 şişe 70 cl, 21 şişe 50 cl, 11 şişe 35 cl olmak üzere toplam 61 şişe sahte alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapılan Ö.G. (34) isimli şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.

(İHA)

Hafta sonu bir restoranda korona virüs kuralları hiçe sayıldı
Hafta sonu bir restoranda korona virüs kuralları hiçe sayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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