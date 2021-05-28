Hafta sonu BİM, ŞOK, A101, Migros açık mı? Hafta sonu BİM, ŞOK, A101, Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hafta sonu BİM, ŞOK, A101, Migros açık mı? Hafta sonu BİM, ŞOK, A101, Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 29-30 Mayıs market çalışma saatleri.." merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgeye göre 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme uygulanıyor. Normalleşme kapsamında BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatleri değişti mi? İşte detaylar...

Hafta sonu BİM, ŞOK, A101, Migros açık mı, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları, gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin açılış kapanış saatleri hakkında da detaylar yer aldı. Peki, bu hafta sonu marketler açık mı?İşte, hafta sonu ve hafta içi bugün bakkalların marketlerin açılış kapanış saatleri 2021

HAFTA SONU BİM, A101, ŞOK, MİGROS AÇIK MI?

Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

HAFTA SONU MARKETLER BU ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAK!

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.